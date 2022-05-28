فخري الفقي: التضخم هو العدو الرئيسي لأي بنك مركزي في العالم

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ العالم يعيش في ظل أزمة مركَّبة، وهي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن طرفي الأزمة المركَّبة عكس بعض، ففي كورونا زادت معدلات الغلق وبالتالي انكمش السعر، ولكن الحرب سببت زيادة الأسعار.

أزمة مركَّبة يعاني العالم منها

وأضاف الفقي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج الصدى على قناة اكسترا نيوز، أن الأزمة المركَّبة أدت إلى تسارع معدلات التضخم، فقد تعطلت سلاسل الإمداد، وبخاصة أن روسيا وأوكرانيا من أهم مراكز صادرات الحبوب على مستوى العالم.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ هناك ارتباكا في مراكز الإمداد حدث في الطاقة والحبوب، ولذلك تسارعت الأسعار في الارتفاع، حتى إن سعر المعادن زاد، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة كانت تستهدف عدم زيادة معدلات التضخم عن 2%، ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بشكل لم يحدث منذ 20 سنة.

سياسة التشدد النقدي في الولايات المتحدة

وشدد، على أنّ العدو الرئيسي لأي بنك مركزي هو التضخم، لافتًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي اتبع سياسة التشدد النقدي، أي تقليل ضخ السيولة والإقراض ورفع سعر الفائدة بعد أن كانت تتراوح بين 0% إلى 0.25%، حتى أصبحت 1%، وهو ما تأثر به العالم.

ولفت، إلى أن مصر استوردت جزءًا من التضخم العالمي، لذلك رفع البنك المركزي سعر الفائدة في الشهرين الماضيين لكسر حدة التضخم، كذلك رفع البنك الأمريكي الإنجليزي سعر الفائدة 3 مرات.