تفاصيل جديدة في غرق صياد بأبو قير: عنده 48 سنة وجثته لسه مطلعتش

استمرارا لمسلسل حالات الغرق المتكررة مع حلول فصل الصيف، على الرغم من جهود الدولة المستمرة لحماية المترددين على الشواطئ والمسطحات المائية، لقى رجل مصرعه غرقا، في مياه منطقة أبو قير بمحافظة الإسكندرية، فيما ظلت جثته مختفية على مدار الساعات الماضية، رغم محاولات مكثفة لإخراجها، وحتى الآن يحاول الغواصون انتشالها.

وتحدث الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، وأحد المشاركين في محاولات إنقاذ غرقى الشواطئ طوال الفترة السابقة، عن الواقعة، قائلًا إن الرجل الذي لقى مصرعه غرقًا، يدعى «حنفى»، وهو في عمر 48 عاما، وهو واحد ضمن طاقم الصيد على مركب من المعدية، وكانوا مقيمين ليلا في البحر، وعند دخول المركب الميناء في الفجر سقط الغريق في المياه خلف الحوض العائم شرق المدينة الساحلية، في أثناء سير المركب، حينما كان يقف على حافة المركب، ولم يتمكن رفاقه من إنقاذه رغم صراخه لحظة الغرق.

وأكد «المالحي» لـ«الوطن»، أن هناك فريق إنقاذ نزل للبحث عن الغريق منذ اختفاء جثته في تمام الساعة الرابعة من فجر أمس الجمعة، عن طريق «تانكات» الأكسجين، وتمكنوا من عمل 5 غطسات، باستخدام 7 مراكب، حتى الخامسة صباحا، وبعد خروجه قال أحد الأشخاص إنه رأى جثمان الغريق يطفو على السطح وحدد المكان المقصود، ولكن بعد غطس الغواصين لمدة قاربت الـ4 ساعات لم يجدوا شيئًا وخرجوا من المياه في تمام العاشرة صباحا.

وأوضح «المالحي» أنه غدا سيتم تجهيز عدتين بـ8 تانكات و10 غواصين في تمام السادسة والنصف صباحا، «بإذن الله جثمانه هيظهر ونرجعه لأهله عشان الدفن».

تفاصيل غرق صياد في منطقة أبو قير بالإسكندرية

وأردف المالحي أنه تم إخطار فريق غواصين الخير بوقوع حادث غرق الصياد في منطقة أبو قير، للبحث عنه وانتشال جثته في أسرع وقت ممكن، وتم الاتجاه فجر السبت إلى موقع الحادث لبدء عملية البحث وانتشال الجثمان، وستستمر عمليات البحث حتى ظهر اليوم.

الصياد غرق في مكان صعب للغاية

وأكد أن المكان الذي لقى فيه الصياد مصرعه هو مكان صعب للغاية، حيث إن الصيادين يستقلون المركب كي يصلوا إلى هذا المكان، وتعود في آخر اليوم لأخذهم مرة أخرى، إلا أن هذا الصياد سقط في الماء ولم يستطع أحد نجدته.