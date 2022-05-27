انتشال جثة طالب غرق أثناء السباحة في نهر النيل بأسيوط

لقي طالب في الفرقة الأولى بمعهد المساحة، مصرعه اليوم الجمعة، غرقا في مياه النيل، بمنطقة الوليدية التابعة لحي شرق أسيوط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله، وتم التعرف على هويته، التحفظ على الجثة داخل المشرحة لحين انتهاء التحقيقات.

الشاب غرق أثناء السباحة بالنيل

تلقى اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب أثناء السباحة في نهر النيل بمنطقة الوليدية، التابعة لدائرة قسم ثان أسيوط.

وانتقلت على الفور، قوات الإنقاذ النهري والإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم ثان برئاسة المقدم بركات أحمد بركات رئيس المباحث، والنقيب حسام البارودي، إلى مكان الواقعه بنهر النيل، حيث تمكنت وحدة الإنقاذ من انتشال جثمان الغريق، بعد تحديد موقع ومكان الغرق.

التعرف على هوية الجثمان

تعرف رجال المباحث خلال عملية الفحص الأولية، على هوية الجثة، إذ تبين أنها لشاب يدعى «عبد الرحمن أ. غ.»، طالب بالفرقة الأولى، بمعهد المساحة في أسيوط، ومقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وتبين أن الطالب غرق أثناء السباحة في مياه نهر النيل بمنطقة الوليدية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تحرر محضرا بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات اللازمة، وإخطار ذويه في محافظة الغربية، لإصدار تصريح بدفن الجثمان، وتشييعه إلى مسقط رأسه.