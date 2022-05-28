تفاصيل غرق صياد في منطقة أبو قير بالإسكندرية.. كان على حافة المركب

تحرك الصياد عادل محمد حنفي، 48 سنة، كعادته إلى البحر أملا في الحصول على رزق لأسرته، إلا أنه لم يكن يعلم أن حياته في تلك الليلة ستصل إلى محطتها الأخيرة؛ بعدما أراد أن يجلب السمك من البحر إلى الأرض، فتبدلت الأدوار، وجذبه البحر إلى باطنه، وسط حالة من الحزن خيمت على رفاقه الصيادين.

«كان يقضي حاجته» فسقط من المركب

وكشف الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين لإنقاذ حالات الغرق، تفاصيل حالة غريق أبو قير، مشيرا إلى أن «حنفي» كان ضمن طاقم الصيد على مركب من المعدية، وكانوا مقيمين ليلا فى البحر، وعند دخول المركب الميناء فى الفجر سقط الغريق فى المياه أثناء سير المركب، حيث كان يقف على حافته لقضاء الحاجة، ولم يتمكن رفاقه من إنقاذه.

البحث عن جثة الصياد

واضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه تم إخطار فريق غواصين الخير بوقوع حادث غرق الصياد في منطقة أبو قير، للبحث عنه وانتشال جثته في أسرع وقت ممكن، وتم الاتجاه فجر السبت إلى موقع الحادث لبدء عملية البحث وانتشال الجثمان، وستستمر عمليات البحث حتى ظهر اليوم.

أسباب غرق صياد الإسكندرية

وأكد أن المكان الذي لقي فيه الصياد مصرعه هو مكان صعب للغاية، حيث أن الصيادين يستقلون المركب كي يصلوا إلى هذا المكان، وتعود في آخر اليوم لأخذهم مرة أخرى، إلا أن هذا الصياد سقط في الماء ولم يستطع أحد نجدته.

مصرع صياد في الإسكندرية غرقا

ولقي صياد في الإسكندرية مصرعه نتيجة غرقه فجر أمس الجمعة، في منطقة رأس أبو قير خلف الحوض العائم، شرق المدينة الساحلية، عقب سقوطه في الماء خلال رحلة صيد في حدود الرابعة فجر الجمعة، ما تبعه محاولات انتشال إلى أنه لم يتم العثور عليه حتى الوقت الراهن.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق في منطقة رأس أبو قير خلف الحوض العائم، شرق الإسكندرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن جثمان الغريق.