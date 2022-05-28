غرق صياد في الإسكندرية وجهود مكثفة للبحث عن الجثمان

لقى صياد في الإسكندرية، مصرعه نتيجة غرقه فجر أمس الجمعة، وذلك في منطقة رأس أبوقير خلف الحوض العائم، شرق المدينة الساحلية، وذلك عقب سقوطه في الماء خلال رحلة صيد في حدود الرابعة فجر الجمعة، ما تبعه محاولات انتشال إلى أنه لم يتم العثور عليه حتى الوقت الراهن.

تفاصيل غرق صياد في الإسكندرية

البداية حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق في منطقة رأس أبوقير خلف الحوض العائم، شرق الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن جثمان الغريق الذي يدعى عادل محمد حنفي، 48 سنة، صياد.

البحث عن جثة الصياد

من جانبه، قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غطاسين الخير المتطوعين، إنه جرى إخطارهم بوقوع حادث غرق الصياد في منطقة أبوقير، لافتًا إلى أنه جرى إبلاغ غواصين الخير في نطاق محافظة الإسكندرية للبحث عنه وانتشال جثته في أسرع وقت ممكن، حيث سيتجهون فجر السبت إلى موقع الحادث لبدء عملية البحث وانتشال الجثمان.

أسباب غرق صياد الإسكندرية

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أن المكان الذي لقى فيه الصياد مصرعه هو مكان صعب للغاية، إذ أن الصيادين يستقلون المركب كي يصلوا إلى هذا المكان، وتعود في آخر اليوم لأخذهم مرة أخرى، إلا أن هذا الصياد سقط في الماء ولم يستطع أحد نجدته.