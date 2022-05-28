«الوطن» تنفرد بنشر مصاريف مدرسة البترول في القاهرة 2022

لا تزال مصاريف مدرسة البترول في القاهرة 2022 هي الشغل الشاغل لدى أولياء الأمور خاصة بعد إعلان عدد من المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسية 2021-2022، ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بمدارس بديلة للثانوية العامة والتي شهدت تغيرات عديدة في طبيعة امتحاناتها ما زاد من قلقهم.

فتح باب التقديم لمدارس البترول في القاهرة 2022

وكشف محمد علي، المشرف على الدراسة بمدارس البترول، عن مصاريف مدرسة البترول في القاهرة 2022، موضحاً أنه تم فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 لمختلف الأقسام الدراسية.

وأضاف «علي» لـ«الوطن»، أن مصاريف مدرسة البترول في القاهرة 2022 تختلف من قسم لآخر وذلك حسب طبيعة كل قسم وما يتطلبه من إمكانيات، موضحاً أن مدارس البترول تعمل على تأهيل الطالب في مختلف التخصصات لسوق العمل من خلال التركيز على الجانب العملي أثناء فترة الدراسة.

مصاريف مدرسة البترول في القاهرة 2022

- قسم البترول 13000 جنيها.

- قسم الكهرباء والإلكترونيات 8500 جنيها.

- قسم الحاسب الآلي والتبريد والتكييف 9000 جنيها.

- فني معمل سيارات 10000 جنيها.

أماكن مدارس البترول في القاهرة 2022

- مدرسة الطيران على طريق كرداسة.

- مدرسة الشروق للتليفزيون والسينما في المعادي.

- الفرع الثالث على طريق المنصورية وبه تخصص البترول وفني كيميائي وهندسة شبكات وحاسب آلي من صيانة وبرمجة.

-الفرع الرابع هو مدرسة البترول في حدائق الأهرام.

الدراسة بمدارس البترول 70 للعملي و30% للنظري

ونوه محمد علي، إلى أن مدارس البترول تهتم بالدراسة النظرية بنسبة 30% والعملي بنسبة 70%، موضحاً أنه يتم حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتم فتح باب تلقي طلبات التقديم من مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن هذه النوعية من المدارس تهتم بجودة الخريج ليكون مطلوبا في سوق العمل المحلي والدولي.