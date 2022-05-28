شروط مدارس البترول بعد الإعدادية 2022 وأقسامها

كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية حول شروط مدارس البترول بعد الإعدادية 2022، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم للمدارس للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد شروط مدارس البترول بعد الإعدادية 2022 وكل تفاصيلها على النحو التالي:

شروط مدارس البترول بعد الإعدادية 2022

بحسب محمد علي، مشرف الدراسة النظرية بمجموعة الإسكندرية الصناعية للبترول، فإن شروط مدارس البترول بعد الإعدادية تتمثل في الحصول على درجة التنسيق واجتياز الاختبار الذي يقيس مستوى الطالب في إدراك معلومات عامة، إجراء كشف الهيئة في الطول والوزن والتأكد من عدم وجود أي إصابات في جسم الطالب، وذلك وفق تصريح سابق لـ«الوطن».

وأوضح محمد علي، أن مدارس البترول بعد الإعدادية 2022 بها قسم البترول ويقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 230، والدراسة بهذا القسم عملية ونظرية أما الأقسام الأخرى تتراوح درجة القبول من 140 درجة حتى 170 درجة، ويحصل الطالب على فرص تدريب داخل شركات بترول.

وأكد المشرف، أن الدراسة بتلك المدارس تمكن الطالب بعد التخرج من عمل معادلة والالتحاق بكلية الهندسة والمعاهد الفنية الخاصة والحكومية مدة عامين أو أربعة أعوام أي تنسيق المرحلة الثالثة، لافتًا إلى أن الدراسة تتطلب التزامًا كاملًا بمتابعة حضور وغياب الطلاب، لأنه ضمن أعمال السنة لكل طالب.

وأوضح، أن مدارس البترول بعد الإعدادية عبارة عن ثلاثة أفرع، أولها الفرع الرئيس في محافظة الإسكندرية، وفرعين في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة ومنقطة فيصل، مؤكدًا أن الدراسة بهذه المدارس تستمر لمدة 3 سنوات ويحصل بعدها الطالب على شهادة دبلوم تلمذة صناعية، وتشمل العديد من الأقسام المتخصصة.

أقسام الدراسة بمدارس البترول

وأشار المشرف إلى أن الدراسة النظرية في مدارس البترول بعد الإعدادية تنقسم لأقسام وهي قسم البترول وقسم النقل البحري والملاحة في محافظة الإسكندرية، وقسم الملابس الجاهزة وقسم صيانة الميكانيا، وقسم السيارات وقسم فني معمل وقسم هندسة الحاسب الآلي وقسم الشبكات والتربيد والتكييف والكهرباء الصناعية وقسم الإلكترونيات.