مدارس البترول الحكومية بعد الشهادة الإعدادية.. نظام الدراسة والشروط

مدارس البترول الحكومية بعد الشهادة الإعدادية، من أكثر الكلمات بحثًا من جانب الطلاب وأولياء الأمور، كما أنّها من أهم بدائل الثانوية العامة 2021 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث يتخرج فيها الطالب مؤهلاً لسوق العمل بعد تدريبه من خلال مجموعة من البرامج المميزة لتنمية مهاراته، إضافة إلى إتاحة فرص مكثفة للتدريب في العديد من شركات البترول، ويمكن للطالب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكلية الهندسة بعد اجتياز معادلة لمدة شهرين.

وتقبل مدارس البترول طلاب الشهادة الإعدادية من جميع المدارس «الحكومية، الخاصة، الدولية، والتجريبية»، ويتم تعيين الطلاب الأوائل بالمدارس في الشركات التي تتعاون معها إدارة المدارس.

شروط التقديم في مدارس البترول الحكومية بعد الشهادة الإعدادية

وتقدم «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء شروط التقديم في مدارس البترول الحكومية بعد الشهادة الإعدادية، كما يلي:

- ألا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 230 درجة.

- عقد الامتحان الشفهي والتحريري في مادتي اللغة العربية والإنجليزية.

- اجتياز الطالب اختبارات القبول بالمدرسة وحصوله على الحد الأدنى في الامتحانين.

- عقد مقابلة شخصية للطالب والتأكد من رغبته في الالتحاق بالمدرسة.

- عقد مقابلة شخصية لولي الأمر.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي في الطول والوزن والنفسي والهيئة.

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية.

نظام الدراسة والمصروفات بمدارس البترول

- الدراسة بمدارس البترول الحكومية 3 سنوات.

- الدراسة بمدارس البترول عملية ونظرية.

- تدريس الطلاب المواد النظرية مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات بجانب مواد التخصص.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب من المدرسة إلى الشركة المستهدف التدريب.

- 9600 جنيه مصروفات المدارس تخصص البترول.

- تتراوح من 8000 إلى 8500 جنيه للتخصصات الأخرى.

- تسديد المصروفات على 4 دفعات بشكل منتظم.

- حصول الطالب على شهادة دبلوم تلمذة صناعية.

- 10% نسبة الزيادة السنوية في المصروفات ولا يتم تطبيقها كل عام.