«الوطن» تنفرد بنشر تنسيق مدارس البترول في القاهرة 2022.. 140 الحد الأدنى

يتنظر العديد من أولياء الأمور والطلاب إعلان تنسيق مدارس البترول في القاهرة 2022 خاصة الراغبين في الالتحاق بمدارس بديلة عن الثانوية العامة وعلى رأسها مدارس البترول والتي توفر فرص عمل عديدة للطالب عقب التخرج لأنها تؤهله من خلال التدريبات العملية في شركات الشريك الصناعي لها بجان بالدراسة النظرية التي تعتمد على مناهج مطورة.

وحصلت «الوطن» على التفاصيل الكاملة حول تنسيق مدارس البترول في القاهرة 2022 والذي تم تحديده بالتزامن مع إعلان عدد من المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية، وفي إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

تنسيق مدارس البترول في القاهرة 2022

- يقبل قسم البترول الحاصلين على 240 درجة في الشهادة الإعدادية.

- يقبل قسم فني معمل الحاصلين على 200 درجة في الشهادة الإعدادية.

- يقبل قسم السيارات الحاصلين على 180 درجة في الشهادة الإعدادية.

- يقبل قسم التبريد والتكييف الحاصلين على 160 درجة في الشهادة الإعدادية.

- يقبل قسم الحاسب الآلي الحاصلين على 150 درجة في الشهادة الإعدادية بشرط اجتياز امتحان قدرات في مبادىء الحاسب الآلي.

- يقبل قسم الإلكترونيات والكهرباء الحاصلين على 140 درجة في الشهادة الإعدادية.

شروط الالتحاق بمدارس البترول في القاهرة

- ألا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن الدرجة التي تم تحديدها.

- يتم عقد امتحان شفهي وتحريري في مادتي اللغة العربية والإنجليزية.

- الامتحان بهدف الوقوف على مستوى الطالب في المادتين.

- القبول يتم بحصول الطالب على الحد الأدنى في الامتحانين.

- يتم عمل مقابلة شخصية للطالب وولي أمره للتأكد من رغبته الحقيقية في الالتحاق بالمدرسة.

وقال الدكتور عبيدة أبوالورد، مدير مدارس البترول في القاهرة، لـ«الوطن»، إن المدارس تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من جميع المدارس سواء الخاصة أو الحكومية أو الدولية أو التجريبية فضلاً عن التعليم الأزهري، ولا تقبل طلاب الإعدادية المهنية أي الدمج.