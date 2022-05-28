حماقي يتألق في حفل بالكويت.. ويهدي «جمالها استثنائي» للشعب الشقيق

أحيا المطرب محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما داخل صالة قصر حولي بالكويت، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

استقبال حماقي بالورود في حفله بالكويت

وشهد وصول حماقي لمقر الحفل استقبالا بالورود والهدايا بعدها صعد على حشبة المسرح وفتتح وصلته بأغنية «نفسي أبقى جمبوا» وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة بعدها تبادل عبارات التحية مع الجمهور، ثم انطلق ليقدم باقة منوعة من أغانيه التي أطلقها مؤخرا، ومنها «جمالها استثنائي» التي أهداها للكويت وشعبها الذي يكن له محبة خاصة.

وحرص حماقي على إيقاف فقرته من أجل التقاط صورة مع إحدى معجباته من ذوي القدرات الخاصة التي حرصت على الحضور من أجل مشاهدة نجمها المفضل والاستمتاع بأغانيه المميزة.

حماقي يحيي أضخم الحفلات في 2021

وتربع حماقي طوال عام 2021 على عرش أضخم الحفلات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي، التي شهدت متابعات عالمية كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ «الكباش» بمدينة الأقصر، حيث قدم أغنية حلوة بلدنا حلوة، بمشاركة لارا إسكندر.

وشارك في تغطية الحفل أكثر من 150 قناة عربية وعالمية، وتصدرت الأغنية «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

كما تم اختيار حماقي لإحياء حفل افتتاح جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1، منفردا، بمدينة جدة، بحضور 25 ألفا من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية، وهو الحدث الذي تابعه 85 مليون متفرج حول العالم، واختياره كذلك لافتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالإمارات، الذي أقيم بجوار برج خليفة، وبحضور كامل العدد، ومؤخرا إحيائه لافتتاح ساوند ستورم بالعاصمة السعودية الرياض.