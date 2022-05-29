«أغنية مصرية».. تعرف على أول تعاون بين بهاء سلطان وشركة روتانا

تعاقد رسميا الفنان بهاء سلطان مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لكي تكون الشركة المنتجة الثانية فى مسيرته الفنية، بعد أكثر من 20 عاما قضاها مع شركة فري ميوزك والمنتج نصر محروس، قدم فيها نحو 6 ألبومات غنائية.

بهاء سلطان يتعاقد مع روتانا بعد فري ميوزك

ناصر بجاتو، مدير أعمال بهاء سلطان، أوضح لـ«الوطن» بأن بهاء جهز أكثر من عمل فني جديد لكي تكون باكورة اعماله مع الشركة الخليجية ستكون أول تلك الاعمال خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وأكد بجاتو على أن الإعلان عن الاغنية الجديدة ستكون من خلال شركة روتانا.

وتابع: «التعاون بين بهاء سلطان وروتانا خطوة كبيرة للطرفين، والشركة سوف تنتج له بشكل مختلف، والتعاون بينهما يشهد طرح أغنيات رائعة قريبا».

نصر محروس يبرئ ذمة بهاء سلطان

كان المنتج نصر محروس أبرأ ذمة بهاء سلطان من كافة الحقوق وقدم له عقد جاء نصه: «براءة ذمة.. أنا نصر محروس عبدالمسيح أبرئ ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه والمتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف، وأبرئ ذمته كذلك من استكمال تنفيذ العقود المحررة معه ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني على ذلك علمًا بأن الدافع الوحيد وراء ذلك في فقط المحبة والتسامح، مع تمنياتي الطيبة له بالنجاح والتفوق واستعدادي الدائم لمعاونته فنيًا وإنسانيًا في المستقبل والله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه»، ويبدأ من بعدها بهاء سلطان خطوة جديدة من مسيرته الفنية.