إعلاميون يدعمون وزيرة الهجرة: «لا داع للمزايدات.. وربنا يقويكِ»

تضامن الإعلاميون مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعدما أصدرت بيانا صباح اليوم، السبت، بشأن محاكمة ابنها في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اتهامه في جريمة قتل.

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكدت أنها تتعرض لمحنة شديدة، حيث تمر أسرتها بوقت عصيب، إثر اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتةً إلى أنّ الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.

لبنى عسل

من جانبها أعربت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها، حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحياة»، تضامنها مع نبيلة مكرم، موضحةً: «هقولكم على حاجة مش لطيفة، لها بُعد إنساني، مش هتكلم عن الوزيرة، ولكن الأم السفيرة نبية مكرم، تبذل جهودا كبيرة، لكنها تعرضت هي وأسرتها لموقف صعب ومحنة أتمنى أن تمر بسلام».

وأضافت: «محنة أي أم في أولادها، قلوبنا معاكِ يا سعادة السفيرة بإذن الله، مازالت المسألة أمام القضاء، ولا داعٍ للمزايدات أو أي كلام غير دقيق ينشر في وسائل الإعلام، وحتى الآن ليس هناك حكم، وأي مزايدة ملهاش لازمة».

نشأت الديهي

أما الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، على قناة TEN، فقال إنّ هناك محنة إنسانية تعرضت لها وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، تدعونا إنسانيًا أن ندعو لها أن يقف الله مع هذه الأسرة المصرية المكلومة، موضحًا أن نجل الوزيرة متهم بقتل اثنين من زملائه الأمريكان.

وأشار إلى أنّ وزيرة الهجرة وزيرة مصرية محترمة ناجحة من أنشط الوزراء في الحكومة المصرية، وحققت نجاحات يشهد لها القاصي والداني، وتتعرض لمحنة قاسية لا يشعر بها إلا كل صاحب رصيد إنساني، لافتا إلى أنها نشرت منشورًا مؤلمًا عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هذه المحن قد تتعرض لها أي أسرة مصرية، وناشد المصريين بإعلاء إنسانيتهم في التعامل مع الواقعة والدعاء للوزيرة أن يصبرها الله، وأن تزول هذه الغمة، وأن يقفوا بقلوبهم وإنسانيتهم مع هذه السيدة.

وشدد الديهي، على أنّ التعامل مع موضوع بشكل لا يقبل الابتزاز وتنحية الاستهدافات السياسية جانبًا، واستنكر ابتزاز الصفحات الإخوانية للدولة والحكومة بالاستخدام السافل والحقير لألم ومحن الناس، منوهًا بأن القضية مازالت قيد التحقيقات: «قلبي معاكي الأخت والسيدة المصرية والأم المكلومة والوزيرة الناجحة نبيلة مكرم».

لميس الحديدي

من ناحيتها، أشارت الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON، إلى أنّ الخبر الأهم بمواقع التواصل الاجتماعي هو اتهام ابن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بقضية قتل بالولايات المتحدة، لافتةً إلى أنّ هذه القضية لم يصدر بها قرارا ومازالت بالمحاكم الأمريكية.

وأكدت، أنّ ما تتعرض له أمر قاسٍ على كل أم: «دي واحده من أصعب المحن، كأن بلكونه وقعت فوق راسها، وأكتفي أني أقول ربنا يعينك ويقويكي يا نبيلة، مفيش حاجة ممكن أقولهالك».