خبير عقاري: العاصمة الإدارية تطمئن المستثمرين لأنها مشروعات دولة

قال بيرو ملاك الخبير العقاري، أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، يعتبر يستثمر في الدولة لأنه مشروع دولة، خاصة وأن هذا يعتبر ضمان للاستثمار، خاصة وأن وجود الوزرات والهيئات التي سيتم نقلها الي العاصمة تعد قيمة مضافة للاستثمار.

هناك الكثير من المعروضات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أفضل مجال الاستثمار هو التجاري والفندقي، خاصة وأنه يمكنه الحصول على عائد من خلال إدارة وحدته وإمكانية تأجيرها لآخرين.

وأشار إلي أن هناك الكثير من المعروضات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يفضل الوحدات التجارية أن تكون على طرق رئيسية، أما الفندقية فيجب أن تكون على منظر جمالي وكل قطاع له معيار خاص به.

الحصول على عائد من خلال إدارة الوحدة أو تأجيرها لآخرين

ولفت إلي أن الدولة تسهل بشكل كبير التصدير العقاري وتوفير الكثير من التسهيلات في الأوراق للمصريين المقيمين في الخارج.

وقال عمر هاني المطور العقاري، أن الاستثمار في السوق العقاري من أهم أنواع الاستثمار، واضاف أن استقرار سعر صرف الدولار خلال الوقت الحالي شجع الكثير من المستثمرين في الاتجاه نحو العقارات، خاصة بعد التشتت الذي جاء قبل قرار البنك المركزي عن أسعار الفائدة.

واضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إدارة المشروعات السكنية والفندقية والتجارية في العاصمة الإدارية الجديدة يجب أن تكون قوية ولها سابق أعمال جيدة وهو ما يتيح لها أفضلية في الاستثمار، حيث أن وجود شركة كبيرة ولها أعمال سابقة جيدة في السابق فهذا يعطيها مصداقية أفضل.