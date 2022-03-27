عبد المنعم سعيد: العاصمة الإدارية الجديدة شيء مجيد وعبقري

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر لديها مشروع تنفذه على مستوى مختلف القطاعات لم يرَ له مثيلا، حيث تكون كما هائلا من الأصول، وهذه الأصول كانت قادرة على مواجهة أزمات حادة مرت بها مصر الفترة الماضية، فضلًا عن أن مستويات التشغيل كانت تتزايد خلال الـ 8 سنوات الماضية، وانخفضت معدلات التضخم، وتكون لدينا مخزون بمثابة تطعيم ضد النيران، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، على قناة «TeN».

الأزمة الأوكرانية ألحقت بنا الضرر من 3 نواحٍ

وأضاف «سعيد»، أن الأزمة الأوكرانية ألحقت بنا الضرر من 3 نواحٍ، وهي القمح، وأحدثت تباطؤ في الاقتصاد العالمي، فضلا عن هجرة رؤوس الأموال، لافتا إلى أننا نحتاج إلى تشغيل الأصول المصرية التي تم تنفيذها، حيث سيساهم ذلك في تحقيق توازن، فالعاصمة الإدارية الجديدة شيء مجيد وعبقري، مضيفًا: «أننا في حاجة إلى التفكير الاقتصادي، وتحرير الاقتصاد المصري حيث ما زال هناك قطاعات بها قيود كثيرة».

الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر

فيما ذكر الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المشهد العالمي مؤثر على مصر استثماريا، فالإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر، خصوصًا وأن الدولة بدأت في 2013 من تحت الصفر، كما أن جميع دول العالم أغلقت على أنفسها بسبب جائحة كورونا المستجد وهو ما قلل الاستثمارات العالمية، ليعقب ذلك موجة تضخم كبيرة والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن الدولة عملت على توفير الحماية الاجتماعية من خلال المعارض ورفع سعر الفائدة 1% وعمل شهادات بقيمة 18%.

حتى الآن لا توجد سوق سوداء

وأضاف «بدرة»، خلال حواره في نفس البرنامج، أنه حتى الآن لا توجد سوق سوداء بعدما كانت متحكمة في العملة وهو شيء مطمئن ويؤكد أن الجنيه قد يتماسك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة أعطت محفزا لعدم تحصيل الضريبة العقارية، مطالبا البرلمان بغرفتيه بإصدار القوانين الخاصة بالحوافز العلاوات التي أعلنت عنها الحكومة.