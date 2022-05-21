خبير عقاري: العاصمة الإدارية الجديدة مدينة لن تتكرر مرة أخرى

قال أحمد رأفت المطور العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة من المدن التي لن تتكرر مرة أخرى والتي تحتوي على الحي المالي والحي الحكومي والبورصة والقصر الرئاسي والعديد من الهيئات والحكومات، بجانب التخطيط المتميز للمدينة والتي تعد أفضل الدول الأفريقية، وكذلك وجود أحياء ومناطق لن تكرر مرة أخرى.

«داون تاون» العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف «رأفت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منطقة «الداون تاون» في العاصمة الإدارية الجديدة من المناطق المميزة التي تشبه منطقة وسط المدينة، وهو ما يعطيها جاذبية وقدر كبير، خاصة وأنها منطقة تجارية وإدارية وطبيه وفندقية.

الوزارات والهيئات في منطقة واحدة

وأشار «رأفت» إلى أن تواجد الكثير من الوزارات والهيئات في منطقة واحدة سيساعد بشكل كبير في الانتهاء من الكثير من الأوراق والمستلزمات الخاصة بالأوراق الحكومية بشكل سريع.

الاهتمام بكل فئة من فئات الوحدات

وأوضح «رأفت» أن وجود أماكن كثيرة ومختلفة للواجهات الوحدات يمثل أهمية كبرى لدى المستثمرين والمشترين، وكذلك الاهتمام بكل فئة من فئات الوحدات سواء فندقية أو تجارية أو إدارية أو صحية، حيث أن كل فئة لديها مداخل خاصة حتى لا يعوق أي منهم لآخر.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عددًا كبيرًا من المشروعات، التي توليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، اهتمامًا كبيرًا، من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات، في مختلف القطاعات.

مشروع البرج الهلالي

من هذه المشروعات، مشروع البرج الهلالي بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستغرقت أعمال بناء الهيكل الخرساني للبرج 18 شهراً منذ الانتهاء من أعمال الأساسات فى شهر سبتمبر 2020.