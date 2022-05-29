اليوم.. بدء تلقي طلبات تلظمات الشهادة الإعدادية 2022 بالجيزة

تبدأ اليوم مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، تلقي طلبات التظلم في الشهادة الإعدادية 2022، موضحة أن التظلمات تقدم ورقياً في الإدارات التعليمية، مقابل 35 جنيها لكل مادة، وفي حالة حصول الطالب على أي درجات يسترد المبلغ الذي سدده.

طرق عمل تظلم في الشهادة الإعدادية 2022

- يذهب طالب الصف الثالث الإعدادي إلى الإدارة التعليمية التابع لها.

- يتسلم من شؤون الطلاب نموذجا يدون فيه المواد التي يريد التظلم فيها.

- يسدد الرسوم المقررة وهي 35 جنيها للمادة الواحدة.

- يأخذ أصل إيصال السداد والنموذج يقدمه للكنترول.

- يطلع الطالب على صورة من ورقة إجابته في الامتحان.

- في حالة وجود سؤال غير مصحح يجري تسجيله في الكنترول.

- تحديد موعد للموجهين الأوائل لمراجعة التظلمات.

- في حالة حصول الطالب على درجات زيادة يخبر بها الكنترول شؤون الطلاب في الإدارة التعليمية وعلى أساسها يحصل الطالب على الدرجة.

وحددت المديرية كيفية عمل تظلم في الشهادة الإعدادية 2022، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، موضحة أن رابط النتيجة متاح عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس وتشمل جميع المواد وتكون الدرجة الكلية من 140 على أن تجري إضافتها لدرجة الطالب التي حصل عليها في الفصل الدراسي الأول.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».