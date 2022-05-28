«التعليم» تعلن زيادة رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رفع القيمة المالية لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي لتصبح 35 جنيها للمادة بدلاً من 30 لتتناسب مع أسعار الأوراق والأحبار المستخدمة دون المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات، مؤكدة استمرار العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة الواردة بالقرار الوزاري رقم 365 بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.

شكاوى بسبب قلة المستحقات المالية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى كثرة الشكاوى الواردة من المديريات التعليمية بسبب قلة المستحقات المالية التي يتقاضاها العاملون بلجان الإدارة والنظام والمراقبة ومشرفي التقدير لامتحان شهادة العام الدراسي بمرحلة التعليم الأساسي نتيجة ثبات أساسي الراتب على 30 يونيو 2014، والصرف بنسبة 5% من الراتب الأساسي؛ الأمر الذي أدى إلى عزوف الأعضاء عن العمل بلجان الإدارة والنظام والمراقبة.

ووافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في خطاب موجه للمديريات، على زيادة أيام المكافأة ورفع قيمة المكافأة الخاصة بالرئيس العام ورؤساء ووكلاء وأعضاء ومساعدين والخدمات المعاونة بلجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، والمهنية، والفئات الخاصة لتصبح لكل لجنة 75 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الأول و100 يوم عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، و75 يوما عن امتحانات الدور الثاني وبنفس قواعد الصرف وبواقع 5% من الراتب الأساسي من داخـل ميزانية المديرية، مع ضرورة مراعاة عدم الجمع بين أكثر من لجنة.

رفع مكافأة مشرف التقدير

وأكدت الوزارة في خطابها، رفع قيمة المكافأة الخاصة لمشرف التقدير لتصبح 30 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الأول و30 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، و30 يوما عن امتحانات الدور الثاني، بنفس قواعد الصرف وبواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية المديرية.