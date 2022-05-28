«التعليم» تعلن فتح البوابة الإلكترونية لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، البوابة الإلكترونية لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، بالتزامن مع بدء إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات أبرزها الجيزة، مؤكدة أنه يتم توفير النتيجة الخاصة بكل محافظة عقب إعلانها رسمياً واعتمادها من قبل كل محافظ.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن البوابة الإلكترونية لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 تشمل في القائمة المحافظات التى قامت باعتماد وإعلان نتيجتها وجار ظهور باق المحافظات تباعاً، مؤكدة أنه تم توفيرها تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتيجة بسهولة.

طريقة الدخول على البوابة الإلكترونية

- الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات.

- الدخول على البوابة الإلكترونية لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022.

- اختيار المحافظة التي حصلت على الشهادة الإعدادية منها.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية سواء التي تضاف للمجموع أو التي لا تضاف للمجموع.

رفع قيمة تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

وبالتزامن مع تخصيص البوابة الإلكترونية لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رفع القيمة المالية لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الشهادة الإعدادية لتصبح 35 جنيها للمادة بدلاً من 30 جنيها لتتناسب مع أسعار الأوراق والأحبار المستخدمة دون المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات.

غداً بدء تلقي طلبات التلظمات الجيزة

وتبدأ غداً الأحد الموافق 29 مايو إدارات محافظة الجيزة التعليمية تلقي طلبات تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي حيث يذهب الطالب إلى الإدارة التعليمية التابع لها ويتسلم من شؤون الطلاب نموذجا يدون فيه المواد التي يريد التظلم فيها ويسدد الرسوم المقررة وهي 35 جنيها للمادة الواحدة ويأخذ أصل إيصال السداد والنموذج يقدمه للكنترول ويطّلع الطالب على صورة من ورقة إجابته في الامتحان وفي حالة وجود سؤالا غير مصححا يتم تسجيله في الكنترول وتشمل كيفية عمل تظلم في الشهادة الإعدادية 2022، تحديد موعد للموجهين الأوائل لمراجعة التظلمات.