موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2022.. انتهاء التصحيح

بدأت أعمال المراجعة النهائية في الكنترول الرئيسي للشهادة الإعدادية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، استعدادا لرصد الدرجات وإعلان النتيجة خلال أيام.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم السبت، أنه جرى الانتهاء من تصحيح كل المواد الدراسية الخاصة بالشهادة الإعدادية العام الدراسي 2021 /2022، موضحاً أن هناك تعليمات بالنسبة للمصححين وراصدي الدرجات من أجل تحقيق مصلحة الطالب، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وتابع «عقل»، بأن ورقة الامتحانات وُضعت طبقا للقواعد العامة للامتحانات، ولم تتلق غرفة عمليات متابعة الامتحانات أي شكاوى بشأنها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وذكر محمد عقل أن نتيجة الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء ستُعلن هذا الأسبوع بعد اعتماد النتيجة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشيرا إلى أن نسبة النجاح هذا العام جيدة، وأسئلة الامتحانات جاءت في مستوى جميع الطلاب.

وتابع، بأن النتيجة فور اعتمادها من المحافظ سوف يتم اعلان أسماء العشر الأوائل، وتوزيع النتيجة علي المدارس، وقال إنه سوف يتم اعلان تنسيق المرحلة الثانوية قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.

3356 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022، والآن تتم المراجعة النهائية للدرجات، وهي المرحلة الأخيرة قبل عمليات الرصد، مشيرا إلى أن إجمالي الطلاب المقيدين في مرحلة الشهادة الإعدادية بمدارس جنوب سيناء 3365 طالبا وطالبة، موزعين على 8 إدارات تعليمية أكبرها إدارة طور سيناء التعليمية.