محمد هنيدي يدعم صلاح بعد الخسارة ويوجه رسالة للساخرين منه: زينا وشبهنا

وجَّه الفنان محمد هنيدي، رسالة للشباب الذين وصفهم بأنهم يحاولون التقليل من محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي، الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا منذ قليل، لحساب ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف، في المباراة.

ونشر هنيدي، صورة لمحمد صلاح، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وكتب معلقا عليها: «عارف لما بتبقى بتلعب بلاعب في البلاي ستيشن وفجأة تلاقيك بتنافسه أو اللاعب بعد ما اعتزل بيحلل أداءك في التليفزيون وبيوصفك بالأفضل في منطقتك في العالم، عشان كدة بقى عايز أقول حاجة».

وأضاف هنيدي، أنه لاحظ في الفترة الأخيرة وجود بعض الشباب الذي يحاول السخرية من صلاح: «بقالي فترة بشوف بعض الشباب اللي بيحاول يسخر أو يقلل من صلاح، يمكن يكونوا مبيحبوش صلاح أو بيشجعوا فرق منافسه، من حقك ماتحبش صلاح وحقك تحب فريق منافس وتشجعه، بس الفكرة ليه تقلل أو تكره واحد قدر يعمل اللي ملايين كانوا بيشوفوه مستحيل؟».

صلاح عمل نفسه من الصفر من غير واسطة

وتابع الفنان، أن صلاح كان يسافر بالقطار كل يوم وينام في النادي على الأرض، واستطاع دون واسطة أن يصنع نفسه من الصفر، حتى أصبح ينافس على لقب الأفضل في العالم: «صلاح زينا وشبهنا، ماتولدش في بقه معلقة دهب، قدر يكون مثال لأي واحد بيتعب وشايف إنه حلمه وهدفه مستحيل يتحقق».

صلاح مثال لأي شخص مجتهد

وأردف: «صلاح مثال لأي شخص مجتهد وبيمر بظروف صعبة وحياة صعبة، مثال إنك تقدر مش بس تكون الأفضل في بلدك، تكون الأفضل في العالم، الفكرة مش في الشخص، الفكرة في الفكرة نفسها، أن يكون عندنا شخص وأشخاص طبعا في مجالات كتير تانية زيه، قدروا يحققوا اللي انت وإحنا كنا شايفينه مستحيل، فالحب والتقدير لصلاح، مش حب لشخص، حب لفكرة ونجاح».