محمد هنيدي وتامر حسين يعلقان على دعم صلاح لـ مؤمن زكريا: «مفيش كده»

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن المصري، مع موقف نجم نادي ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح حينما دعا مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق لحضور مباراة نهائي كأس إنجلترا.

محمد هنيدي: الله على جماله

وعلق الفنان محمد هنيدي على فيديو صلاح الذي نشره ويتضمن احتفال لاعبي ليفربول بمؤمن زكريا بعد حصوله على الكأس، قائلا: «الله على جماله في كده الله».

وقال الشاعر تامر حسين عبر صفحته على تويتر: «صلاح وإنسانيته ونيته الحلوة ربنا يفرح قلبك دايما».

تامر حسين: ربنا يفرح قلبك

ودعا محمد صلاح، مؤمن زكريا لحضور المباراة النهائية التي أقيمت بملعب ويمبلي بين فريقه ليفربول ونادي تشيلسي، وانتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح 6-5 ليعود الكأس لنادي ليفربول بعد غياب 16 عاما، وهي المباراة التي شهدت خروج صلاح مبكرا بسبب الإصابة، وتعد هذه الكأس الثانية لصلاح في هذا الموسم قبل خوض المباراة الثالثة النهائية أواخر الشهر الجاري أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض متطور في الجهاز العصبي، وظهور اليوم على كرسي متحرك نظرا لعدم قدرته على المشي لمسافات طويلة.

ولم تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دعم مؤمن زكريا؛ فسبق ودعمه الفنان أحمد عز من خلال مقابلته في عرض مسرحيته بمسرح كايرو شو.