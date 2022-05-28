الإسكندرية تتجاوز 50% من المستهدف بتوريد 71 ألف طن قمح للصوامع

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، اليوم السبت، أن لجان استلام القمح المحلي قد استقبلت حتى الآن، ومنذ بداية موسم التوريد، ما يقرب من 71 ألف طن، طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة، مشيراً إلى أن هذه اللجان تضم مندوبين عن التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى مندوب من الشركة المسوقة، وآخر من جمعية «القبانية».

تجاوز 50% من المستهدف

وبهذه الكمية التي استقبلتها صوامع تخزين القمح في الإسكندرية، تكون قد تجاوزت 50% من الكمية المستهدف توريدها هذا العام، وفقاً لما أعلنه «سعد الله»، مشيراً إلى أن المستهدف توريد من 120 إلى 130 ألف طن قمح، حيث بلغت مساحة زراعة القمح في الإسكندرية هذا العام، نحو 73 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة في 6 مواقع تخزينية.

محافظ الإسكندرية: توفير مخزون استراتيجي آمن

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن الدولة تبذل أقصى جهدها لتوفير مخزون استراتيجي آمن، مشيراً إلى أنه تم توجيه جميع المديريات المسئولة عن عملية توريد الأقماح إلى اتخاذ كافة التدابير، حيث يُعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية، التي يهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعتها هذا العام، باعتبار أنه المصدر الرئيسي لرغيف الخبز، وهو المحصول الاستراتيجي الذي يحظى بالأولوية القصوى من الاهتمام والمتابعة المستمرة من الحكومة.

موعد توريد القمح في الإسكندرية

وأضاف «الشريف» أنه تم التنسيق مع مديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، مدير المديرية ليكون بداية موسم توريد الأقماح في الإسكندرية، من مطلع مايو، ويستمر حتى الشهر المقبل.