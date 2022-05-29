عضو الكنيست المتطرف «بن غفير» يقتحم باحات المسجد الأقصى

اقتحم عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وعدد من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

من جانبها، أخرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المصلين والمعتكفين لتسهيل اقتحامات المستوطنين المتواصلة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأغلق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، الشارع القدس- الخليل الرئيسي قرب المفرق المؤدي إلى مستوطنة «إفرات» جنوب بيت لحم، رافعين أعلام الاحتلال الإسرائيلي.

المستوطنون يرددون هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين

وردد المستوطنون، هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية على عدد من العمال الفلسطينيين، خلال ملاحقتهم، قرب جدار الفصل العنصري غرب محافظة جنين شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة العمال بالاختناق.

وأشارت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى اقتحام القوات الإسرائيلية، بلدات وقرى: «فقوعة- الطيبة- طورة- عانين- العرقة- زبوبا»، الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين فلسطينيين من طولكرم.. أحدهما أسير محرر

بدورها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين فلسطينيين من طولكرم الواقعة شمال غربي الضفة الغربية، أحدهما أسير محرر يدعى «محمود صالح الباشا»، يبلغ من العمر 34 عاما، والآخر يدعى «رامي الهمشري» بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وحذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، من استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحفيين، وتعمد استهدافهم في ميادين العمل، داعية الزملاء إلى مواصلة فضح الاحتلال ومحاولات مساسه بالقدس المحتلة ومقدساتها.

وفي سياق متصل، واصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم لـ«الاعتقال»، وذلك لليوم الـ149 على التوالي.

من جانبها، دعت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية، أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، إلى رفع علم فلسطين على المنازل، والمتاجر، والأماكن العامة، والخاصة.