شرطة الاحتلال تعتقل 4 شبان فلسطينيين بعد اقتحامها الأقصى

تصدت مجموعة من المرابطات تمكنت من اختراق إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المشددة لاقتحامات المستوطنين لـ المسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، سادت أجواء مشحونة بالتوتر في «المسجد الأقصى المبارك» على إثر حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي، لعشرات المرابطين داخل «المسجد القبلي»، في وقت اقتحمت فيه عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات وبحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.

المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي يدير العمليات من جهة «باب المغاربة»

وذكرت وسائل إعلام أن المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلية يدير العمليات من جهة «باب المغاربة» لتأمين اقتحامات «المسجد الأقصى المبارك».

المصلون والمعتكفون المحاصرون يواجهون اقتحامات «الأقصى» بالتكبيرات

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت «مصلى الرحمة» وحاصرت المصلين في المسجد القبلي، مشيرة إلى المصلين والمعتكفين المحاصرين واجهوا الاقتحامات بالتكبيرات والهتافات لـ «الأقصى». واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 4 شبان فلسطينيين، من محيط «المسجد الأقصى المبارك».

ومساء أمس السبت، نفذ مستوطنون، سلسلة اعتداءات تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلقوا الرصاص باتجاه المنازل في الحارة الشمالية بـ «حوارة».

واندلعت مواجهات، بعد إطلاق سماعات المساجد نداءات تدعو الفلسطينيين، للتصدي للمستوطنين تركزت عند دوار عينابوس، أصيب خلالها عدد من المواطنين اختناقا بالغاز.