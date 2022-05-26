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عاجل.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ودعوات للاعتكاف

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محمد الليثي
10:07 ص | الخميس 26 مايو 2022
المسجد الأقصى المبارك

المسجد الأقصى المبارك

قام عشرات المستوطنين، باقتحام المسجد الأقصى، قبل قليل، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

دعوات للاعتكاف

ووفقًا لما نقلته الوكالة، فعلى مدار الأسبوع تتوالى الدعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى، بدءا من غد الجمعة 27 مايو، ردًا على دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى فيما يسمى بـ«يوم توحيد القدس»، وهو اليوم الذي تم فيه احتلال شرقي القدس عام 1967، الذي يُصادف الأحد المقبل.

جاء ذلك بعد ان دعت جماعات «الهيكل»، المزعوم، إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى احتفالًا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوس تلمودية.

اقتحامات متتالية

جدير بالذكر أن المسجد الأقصى يتعرض بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، وتتم الاقتحامات عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، في بحماية قوات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011