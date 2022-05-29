الأمم المتحدة: إصلاح خزان صافر باليمن يحتاج 400 مليون دولار

أكد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية باليمن ديفيد جريسلي، أن إصلاح خزان صافر يحتاج إلى 400 مليون دولار بشكل طارئ، وفقا لموقع قناة العربية.

كارثة بيئية وشيكة

خزان صافر هو ناقلة عملاقة تحتوي على كميات كبيرة من النفط، وتواجه خطر التحلل السريع، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تسرب النفط في مياه البحر الأحمر، ما يهدد ويشكل كارثة بيئية خطيرة، وفي حالة حدوث تسرب للنفط فمن المتوقع أن تكلف عملية التنظيف وحدها 20 مليار دولار وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

ويعاني خزان صافر من مشاكل كبيرة منذ عام 2015، أي منذ سيطرة جماعة الحوثي في اليمن عليه، وعدم خضوع الخزان لعمليات صيانة مستمرة، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته وتعرضه للتآكل، الأمر الذي جعل الخزان متهالكاً ومعرضاً لحدوث تسريب للنفط في مياه البحر الأحمر، بحسب تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية.

ويصل عمر الناقلة صافر إلى 45 عاما، حيث تم إنشاؤها عام 1976 من قِبل شركة هيتاشي زوسن في اليابان، وفي عام 1987 تم تحويل الناقلة إلى سفينة تخزين غير مدفوعة، وظلت راسية في البحر الأحمر على بعد 7 كيلومترات قبالة سواحل اليمن في عام 1988 تحت ملكية الحكومة اليمنية عبر المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز التي استخدمتها لتخزين وتصدير النفط من حقول النفط الداخلية في مأرب، وتستطيع «صافر» تخزين ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط.

مليون برميل من النفط

وتشير التقديرات إلى أن السفينة تحتوي على 1.14 مليون برميل من النفط بقيمة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي، وهناك خلاف في المفاوضات بين ميليشيات الحوثي والحكومة اليمنية، وكلاهما يطالب بأحقيته في البضائع والسفينة.

وفي منتصف 2020، دخلت المياه إلى غرفة محرك الناقلة؛ الأمر الذي زاد من مخاطر غرقها أو تعرضها للانفجار، ما زاد من مخاطر غرقها أو انفجارها، وخلال الأيام الماضية تدهورت حالة الناقلة، وهناك مخاوف دولية من تعرضها لتسريب النفط وحدوث كارثة بيئية كبيرة.