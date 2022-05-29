السكة الحديد تعتذر عن تهديات وتأخيرات القطارات: ننفذ خطة لسلامة الركاب

تعتذر الهيئة القومية للسكك الحديدية، للمسافرين مستقلي القطارات، عن تأخيرات وتهديات اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، لأسباب متعلقة بالعمل على تطوير بعض المواقع بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من إنشاء كباري علوية، وأنفاق، وتجديد وصيانة السكك الحديدية، والمزلقانات، وتحديث محطات القطارات، وتجديد نظم الإشارات، لذا تهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم اليومية.

متوسط تأخيرات القطارات

وترصد «الوطن» في السطور التالية متوسط تأخير القطارات اليوم الأحد الموافق 29 مايو لعام 2022، كما يلي:

- خط القاهرة / الإسكندرية 90 دقيقة.

- خط القاهرة / أسوان 120 دقيقة.

- خط أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

خط بنها / بورسعيد 120 دقيقة.

- خط طنطا / المنصورة / دمياط 60 دقيقة.

- خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق / المنصورة 60 دقيقة.

تحديث وتطوير السكة الحديد

وتنفذ هيئة السكة الحديثة، مشروعات مهمة لتيسير العمل، ضمن خطة تطوير شاملة على بعض الخطوط، بهدف تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الذين يستقلون قطارات هيئة السكك الحديدية.

حملات توعوية

وتواصل وزارة النقل والمواصلات، إطلاق حملات التوعية، وأبرزها «سلامتك تهمنا»، مناشدة مستقلي القطارات، عدم إلقاء القمامة والمخلفات على القضبان وأشرطة السكة والمزلقانات وأرصفة المحطات أو ما يقرب من حرمها، لما قد يتسبب من إهدار لأرواح المواطنين بسبب نشوف الحرائق التي تحدث بسببها، ويتسبب في عواقب وخيمة، كإتلاف الممتلكات العامة وتعطيل سير منظومة السكك الحديدية بشكل سليم.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنّ القطارت والمحطات ملكية عامة للمواطنين، والحفاظ عليهما مسؤولية مشتركة بين المواطن والهيئة التي تحرص على تحسين الخدمات المقدمة لمستقلي القطارات، لتوفير الراحة لهم، لذا تشدد وزارة النقل على المسافرين بأن يحافظوا على الممتلكات العامة للدولة، والابتعاد عن سوء التعامل مع مرافق السكة الحديد.