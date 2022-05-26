«السكة الحديد» تكشف موعد تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة رسميا

أكدت هيئة «السكة الحديد»، أن حركة مسير القطارات على جميع الخطوط تسير بصورة منتظمة وطبيعية، دون أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرة إلى بدء تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة تجريبيا على القضبان أمس، ويستمر التشغيل التجريبي لمدة 3 أشهر كاملة، للتأكد من السلامة الفنية للقطار والقضبان، موضحة أنّ قطارات «تالجو»، الإسبانية ستقدم خدمات فاخرة لجمهور الركاب.

1 سبتمبر المقبل أول أيام تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة

وكشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن موعد تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة أمام الركاب بشكل رسمي، قائلا: «1 سبتمبر المقبل سيبدأ التشغيل الرسمي للقطارات الإسبانية الجديدة، وسيتم دراسة أسعار تذاكر القطارات، لإعلانها للركاب، وستعمل قطارات تالجو على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب»، موضحا أنه جار تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.

نعمل على تحديث أسطول قطارات السكة الحديد

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السكة الحديد تواصل العمل على تجديد أسطول القطارات، وأن جميع القطارات العاملة حاليا على كافة الخطوط جديدة ومحدثة، وأن القطارات الإسبانية الجديدة، ستكون مفخرة لجموع الركاب المسافرين، منوها إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائيا على التأخيرات، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل ما يقرب من 1.2 مليون راكب يوميا.

يذكر أن السكة الحديد أعلنت أنّ الدفعة الأولى من القطارات الإسبانية الجديدة، بدأت التشغيل التجريبي صباح أمس، حيث تحرك القطار من ورش الصيانة المخصصة بمجمع ورش فرز القاهرة، لاتجاه برج إشارات التوضيب، تمهيدا للسماح له للسفر إلى محطة قطارات طنطا، والعودة مرة أخرى ضمن التشغيل التجريبي الذي سيستمر لنحو 3 أشهر، وفقا للوائح المعمول بها داخل السكك الحديدية ومعايير الأمن والسلامة.