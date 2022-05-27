عاجل.. تعديل ميعاد قطار أسوان إدفو مع بدء امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، تعديل ميعاد قطار 753 ركاب أسوان /إدفو، ليصبح ميعاد قيامه من محطة أسوان الساعة 5:55 صباحا، بدلا من 6:10، ليتناسب مع مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية، اعتبارا من يوم غد السبت الموافق 28 مايو 2022، في إطار التعاون بين الهيئة ومحافظة أسوان، وستستمر تلك المواعيد حتى الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

منع اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الدبلومات الفنية

وفي سياق متصل، شددت المديريات التعليمية على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، سواء للطالب أو الملاحظ، إذ ستبدأ الامتحانات غدا السبت.

216 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية في القاهرة

ويبلغ عدد لجان الدبلومات الفنية في القاهرة، 216 لجنة، بإجمالي عدد 53090 طالبا وطالبة، مع تشكيل غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة وعلى أتم استعداد للتدخل السريع، كما أنها مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات المحافظة، وغرف عمليات الإدارات التعليمية الـ33.