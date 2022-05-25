السكة الحديد تبدأ تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة تجريبيا لمدة 3 أشهر

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة تجريبيا على القضبان، للتأكد من سلامتها الفنية قبل التشغيل الرسمي، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، على خطوط الوجهين القبلي والبحري، موضحة أنّ قطارات تالجو الإسباني ستقدم خدمات فاخرة لجمهور الركاب المسافرين، وجار الاستمرار لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

تشغيل تجريبي للقطارات الإسبانية الجديدة

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنّ الدفعة الأولى من القطارات الإسبانية الجديدة، بدأت التشغيل التجريبي صباح اليوم، حيث تحرك القطار من ورش الصيانة المخصصة بمجمع ورش فرز القاهرة، لاتجاه برج إشارات التوضيب، تمهيدا للسماح له للسفر إلى محطة قطارات طنطا، والعودة مرة أخرى ضمن التشغيل التجريبي الذي سيستمر لنحو 3 أشهر، وفقا للوائح المعمول بها داخل السكك الحديدية ومعايير الأمن والسلامة.

القطارات الإسبانية الجديدة فاخرة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ القطارات الإسبانية الجديدة ستكون فاخرة، وستعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور المسافرين لأعلى مستوياتها، لافتا إلى أنّ الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة ستورد خلال أيام، إذ إنّ عدد القطارات الإسبانية هو 7، والهيئة تواصل العمل على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، فضلا عن تحديث نظم كهربة الإشارات على طول السكة، للقضاء على ظاهرة حوادث القطارات وتأخيرها.

تخفيض سرعات القطارات لمدة 45 يوما

يذكر أنّ هيئة السكة الحديد، قررت تخفيض سرعات القطارات على خط (القاهرة - أسوان) والعكس، بين محطتي القاهرة والجيزة لمدة 45 يومًا، بسبب تنفيذ الخوازيق والهامات لمنزل كوبري السيارات بحوش بولاق ضمن أعمال محور الفريق كمال عامر «ترعة الزمر سابقًا» مرحلة أولى، لافتة إلى أنّ تخفيض سرعة القطارات بدأ من صباح اليوم الإثنين الموافق 23 مايو الحالي، وحتى 7 يوليو المقبل، لحين الانتهاء من أعمال صب الخوازيق.