وزير النقل: القطارات الإسبانية الجديدة تتميز بتقنيات حديثة وتقدم خدمة فاخرة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومتها الأسياسية، لتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، مشيرا إلى أن القطارات الإسبانية الجديدة، بدأت التشغيل التجريبي أمس، للتأكد من سلامتها الفنية، موضحا أن تحديث نظم كهربة الإشارات سيعمل على تقليل حوادث القطارات بشكل كبير.

القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمات فاخرة للركاب

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمات فاخرة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أنه لا يوجد أى عربة قطار قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد، حيث أن جميع عربات القطارات العاملة جديدة وأخرى محدثة، منوها إلى أن القطارات الإسبانية ستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات السكك الحديدة في مصر، وأن القطارات العاملة تقل ما يقرب من 1.2 مليون راكب يوميا.

القطارات الإسبانية الجديدة تمتاز بسرعة تشغيل عالية

وأوضح وزير النقل، أن القطارات الإسبانية الجديدة، تتميز بتقنيات حديثة متطورة، وتمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم.

وشدد على وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذا نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

البوابات الإلكترونية تقضي على ظاهرة التهرب من دفع أجرة القطارات

وأشار كامل الوزير، إلى أنه تم تركيب البوابات الإلكترونية في 5 محطات رئيسية بالسكة الحديد، (مصر برمسيس - الجيزة - مصر بالإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور)، مؤكدا أن هذه البوابات ستعمل على القضاء على ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، وأن البوابات الإلكترونية سيتم تعميمها في جميع المحطات خلال الفترة المقبلة.