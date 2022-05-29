العراق يعلن مقتل 3 مسلحين وإصابة آخر في غارتين للجيش بمنطقة ديالي

أفاد موقع «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنه قبل قليل، بأنّ خلية الإعلام الأمني العراقي، أعلنت مقتل 3 مسلحين وإصابة آخر، في غارتين للجيش العراقي في جبال حمرين بمنطقة عمليات ديالي.

عملية عسكرية لملاحقة إرهاب داعش

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت أمس انطلاق عملية عسكرية، لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالي، والتي تمت بالتنسيق مع الفرقة 11 التابعة لقيادة عمليات بغداد.

جرائم تنظيم داعش الإرهابي

وكان تنظيم داعش الإرهابي، قتل 6 مزارعين عراقيين، مستغلا الظروف المناخية في العراق وتصاعد الغبار في قرية «سامي العاصي» التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك شمال البلاد، وهو ما جعل القوات العراقية تدشن عملية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي.