«الصحة» توجّه رسالة للسيدات: إذا تغير شكل الثدي اذهبن إلى الطبيب فورا

وجّهت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، رسالة للسيدات متعلقة بتغير شكل الثدي، والإجراءات التي يجب اتباعها ملاحظة هذا الأمر، موضحة في منشور عمّمته على مديريات الشؤون الصحية، أنّه حال حدوث تغير في شكل الثدي، يجب استشارة الطبيب المختص في جراحة الأورام للاطمئنان، إذ إنّ الكشف المبكر عن سرطان الثدي، يساعد في الشفاء بنسبة تصل إلى 90%.

100 مليون صحة

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أنّ مبادرة الكشف عن سرطان الثدي، تستهدف السيدات من 18 عاما فأكثر، وتسعي للكشف عن 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنّه جرى الكشف على 25 مليون سيدة، منذ انطلاق المبادرة تحت شعار «100 مليون صحة»، حيث تعمل المبادرة يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

وأضافت الوزارة في تقريرها، أنّ الكشف داخل مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة يتم مجانا، والعلاج يكون بأحدث البروتوكولات العالمية، مشيرة الى أنّ الفرق الطبية المشاركة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة «سيدات»، وهناك درجة كبيرة من الأمان حال الكشف.

ودشّنت الوزارة، الخط الساخن المتعلق بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، وهو 15335 لتلقي الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالسيدات، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها، موضحة أنّ السيدات المشاركة في المبادرة، يلتزمن باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، خاصة وأنّه يشهد حالة من الاستقرار المحلوظ من حيث أعداد الإصابات ومعدلات الشفاء.