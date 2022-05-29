طارق الشناوي يؤكد عدم إنجاب سمير صبري: «كان كتب اسم ابنه في الوصية»

تصدر الناقد الفني طارق الشناوي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس السبت، وذلك بسبب تصريحاته عن الفنان سمير صبري، والقضية المثيرة للجدل التي تتعلق بإنجابه من عدمه.

وظهر الناقد الفني طارق الشناوي، مساء أمس، في أحد برامج التوك شو، وتحدث عن إنجاب الفنان سمير صبري، قائلا: «في وصية الفنان سمير صبري المعلنة مقالش إن الميراث لولاده أو ابنه وقال إنه لولاد أخته فلو هو عنده فعلا ولد كان هيذكره في الوصية لأن ده ابنه الوحيد، وده اللي خلاني أقول إن سمير لم ينجب ممكن يكون اتجوز بس ما أنجبش حتى لو سمير قالها في البرامج ممكن يكون كان بيتخيل وهو قاعد».

طارق الشناوي يتحدث عن ابن سمير صبري

وأكد الشناوي، أن هذا الكلام هو توقعاته الخاصة، وابن سمير صبري إذا كان موجودا بالفعل فمن الطبيعي كان يتحدث بعد وفاة والده، وأكد أنه يتصور أن زواجه بالفعل صحيحا ولكن فيما يخص ابنه فهذه مسألة يشك فيها لأنه في الوصية لم يذكر اسمه.

وأوضح أنه إذا كان سمير لديه ابن لعرف المخرج محمد ترك الذي أوصاه الفنان الراحل بأن يغسله بعد الوفاة لأنه أقرب الأشخاص إليه داخل مصر، ولكنه لم يتطرق إطلاقا إلى مسألة نجل سمير.

حقيقة ابن الفنان سمير صبري

يذكر أن الفنان الراحل سمير صبري، ظهر في أكثر من لقاء إعلامي، وتحدث عن أنه أنجب طفلا، ولكنه بعد رحيله لم يظهر إطلاقا، وهو الأمر الذي جعل مسألة إنجابه محط كثير من الشكوك.