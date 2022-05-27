تكريم الناقد طارق الشناوي في مهرجان فاتن حمامة بدرع «الكاتب المصري»

كرّم مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي، الناقد طارق الشناوي بدرع الكاتب المصري في الدورة التاسعة للمهرجان على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي.

عرض الأفلام المشاركة في دور العرض بباريس

وقررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي، برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة، وتم عرض الأفلام المشاركة بإحدى دور العرض في العاصمة الفرنسية، باريس.

كما قررت إدارة المهرجان أن يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، حيث ستقام لأول مر احتفالية باسم «الإله حتحور»، ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة في العالم العربي ويقدم الأداء الغنائي والموسيقي أحد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي للتأكيد على أن الإبداع الفني مازال مستمرا وأن الماضي يسلم الحاضر.

مهرجان «فاتن حمامة» يقام خارج منطقة الشرق الأوسط

ويعد مهرجان فاتن حمامة، هو أول مهرجان مصري عالمي يقام خارج الشرق الأوسط، وتحرص أميرات وأمراء من العائلة الملكية البريطانية على حضور فعالياته ودعمه.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، نظم حفل استقبال على هامش الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي، الذي تستمر فعالياته حتى 28 مايو الجاري، بحضور الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، بالإضافة إلى المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، وعدد كبير من النجوم والسينمائيين وممثلي المهرجانات العربية والدولية.