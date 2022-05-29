السلطات الصينية: تخفيف قيود كورونا في شنغهاي وبكين بعد تراجع الإصابات

أعلنت السلطات الصينية، تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية بكين ومدينة شنغهاي، وفقاً لنبأ عاجل أوردته شبكة «سكاي نيوز» عربية منذ قليل.

فرض الإغلاق الشامل

وكانت السلطات الصينية قررت فرض حالة من الإغلاق الشامل على مدينة شنغهاي تلاها العاصمة الصينية بكين، نتيجة لارتفاع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد والتي كانت الأعلى منذ ظهور فيروس كورونا المستجد قبل عامين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، مظاهر من عودة الحياة في المدينتين، والتي تحولت إلى مدينة أشباح منذ عدة أشهر، حيث ظهرت شوارع المدينة خالية من المارة، وخاصة في مدينة شنغهاي، والتي تعد من أكبر المدن الصناعية في البلاد.

تقسيم البلاد إلى 3 مناطق إدارية

وكانت السلطات الصينية في مدينة شنغهاي قامت بتقسيم البلاد إلى 3 مناطق إدارية بحسب عدد وطبيعة الإصابات، في محاولة من تقليل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وقامت السلطات الصينية بإعادة فتح مجموعة من الأماكن العامة مثل مركز تسوق حديقة يويوان في شانغهاي بشرقي الصين، كما تم فتح أيضاً مركز تسوق حديقة يويوان يوم السبت الماضي، على أن يقوم المواطنون بالحجز قبل التوجه إلى الحديقة إليكترونياً.