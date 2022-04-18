بعد عامين.. الصين تعلن 3 حالات وفاة بكورونا في شنغهاي

مازال فيروس كورونا المستجد، يواصل انتشاره في مدينة شنغهاي الصينية، رغم عمليات الإغلاق التي قامت بها المدينة منذ قرابة الشهر، وأبلغت السلطات الصحية، أمس الأحد، عن أولى حالات وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا في هذه المدينة الصناعية الكبرى، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تفاصيل وفاة 3 حالات بكورونا

وقالت حكومة بلدية شنغهاي إن 3 أشخاص مصابين بكورونا لقوا حتفهم، تراوحت أعمارهم بين 89 و91، أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، لافتة إلى أن هذه الحالات هي الأولى منذ وفاة شخصين في منتصف مارس بمقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، وكذلك أول حالات وفاة بالفيروس منذ أكثر من عام في البلاد.

وكانت السلطلت الصينية اتخذت عدة اجراءات صارمة بعدم التسامح مطلقا مع انتشار فيروس كورونا، حتى ظهرت متغيرات دلتا وأوميكرون الأكثر عدوى العام الماضي.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» و«كايشين» ووسائل إعلام محلية أخرى، قالت في وقت سابق إن منشأتين لرعاية المسنين في شنغهاي تكافحان الحالات الناجمة عن متغير أوميكرون، ووقعت وفيات، ولكن السلطات الصينية لم تعلن وقتها عن وقوع حالات وفيات حتى خرجت اليوم معلنة رسمياً عن هذا الأمر.

تواصل الإغلاق في شنغهاي

وتعد شنغهاي من أكبر المقاطعات الصينية، والبالغ تعداد سكانها 25 مليون نسمة، وشهدت الأيام الماضية حالة من الإغلاق، حيث ظهرت الشوارع خالية من المارة، في الوقت الذي كانت تعج به المدينة بالبشر، وخاصة أنها من أكبر المدن الصناعية في الصين، ولكن حاليا تعد من أسوأ مراكز انتشار لفيروس كورونا في الصين بعد ووهان قبل أكثر من عامين.

وقالت السلطات الصينية في وقت سابق، أن معظم المصابين بالفيروس تظهر عليهم أعراض قليلة إن وجدت، لافتة إلى أن،العدد المبلغ عنه للمرضى المصابين المصابين بأمراض خطيرة ضئيل جداً، مستمرة في فرض اجراءات مشددة في محاولة للسيطرة على هذا التفشي.