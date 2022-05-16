شنغهاي تستأنف الأعمال على مراحل.. وإعادة فتح أكثر من 10 آلاف منفذ تجاري

قالت صحيفة «جلوبال تايمز»، الصينية إنّ مدينة شنغهاي تخطط لاستئناف الأعمال والخدمات على مراحل، مع تشغيل أكثر من 10 آلاف منفذ تجاري، وتابعت الصحيفة أنه تشغيل محال السوبر ماركت ومراكز التسوق والمتاجر، سيتم استئناف الرحلات الجوية بين شنغهاي وبعض المدن الأخرى، ومع استئناف شركات مثل «تيسلا وفولكس فاجن»، الإنتاج وحتى تصدير سياراتهم، بدأت المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون مواطن تستعيد طاقتها الإنتاجية مرة أخرى.

استئناف العمل في المدينة بعد قرابة شهرين من تعليق الأعمال

وأضافت الصحيفة أن استئناف العمل في المدينة، جاء بعد قرابة شهرين من تعليق الأعمال، وسط تصميم الحكومة على تحقيق توازن بين السيطرة على الوباء والانتعاش الاقتصادي، ومن المقرر أن تستأنف شنغهاي أنشطة الأعمال والخدمات على مراحل، مع فتح مراكز التسوق ومحال السوبر ماركت والصيدليات وأسواق الماكولات الرطبة وخدمات المطاعم وتصفيف الشعر، مع استئناف العمليات غير المتصلة بالإنترنت بطريقة منظمة، حسبما أعلن تشن تونج، نائب عمدة شنغهاي.

استئناف الأعمال والأنشطة التجارية على أساس «الانفتاح المنظم»

وأوضحت الصحيفة أنه عقب استئناف الأعمال والأنشطة التجارية على مراحل، وفقا لمبدأ الانفتاح المنظم، والتدفق المحدود، والرقابة الفعالة، سيتم تخصيص ممرات خاصة للشركات للحد من تدفق الموظفين، في حين يُسمح لأسواق المواد الغذائية بالجملة أيضًا بإجراء معاملات بدون تلامس من أجل التحكم في حركة المرور، وفقًا لنائب عمدة المدينة، وارتفع عدد المنافذ التجارية العاملة في المدينة إلى 10625، مع وصول عدد طلبات العمل اليومية إلى 5 ملايين، ومن أجل التقدم للحصول على تصريح العمل، يجب على مقدم الطلب تقديم تراخيص عمل ونتائج سلبية لاختبارات الحمض النووي واختبارات الأجسام المضادة وتحاليل أخرى، مع إجراء اختبارات الحمض النووي بانتظام بعد استئناف العمل.