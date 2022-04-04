الجيش الصيني يرسل أكثر من ألفي كادر طبي إلى «شنغهاي» بعد تفشي كورونا بها

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم، أنه تم تكليف جيش التحرير الشعبي الصيني، من أجل إرسال أكثر من ألفى كادر طبي متخصص إلى مدينة شنغهاي، وذلك على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي وصلت إلى 425 حالة إصابة محلية مؤكدة بالفيروس، بجانب 8581 حالة من دون أعراض، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم».

الجيش يرسل 2000 كادر طبي إلى شنغهاي

وأصدرت وزارة الدفاع الصينية بياناً قالت فيه إنها أرسلت أكثر من 2000 عامل طبي لمساعدة شنغهاي لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه تم إرسال أطباء قادمين من7 وحدات طبية تابعة للقوات اللوجستية المشتركة والبحرية والبرية,

وأضافت الوزارة أن هذه القوات سوف تشارك في إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد وكذلك علاج المصابين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، في المدينة التي بلغ عدد سكانها 24.9 مليون شخص.

ورغم الإغلاق الذي فرضته السلطات المحلية على مدينة شنغهاي منذ 28 مارس الماضي، إلا أن الاعداد ما زالت في زيادة مستمرة، وهو ما جعل السلطات تستمر في عمليات الإغلاق التي تمت على مرحلتين الأولى بدأت من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي يوم 28 مارس حتى 5 مساءً يوم الأول من أبريل الجاري في المناطق الواقعة شرق وجنوب نهر هوانغبو في المدينة.

وامتدت المرحلة الثانية من الثالثة بالتوقيت المحلي من الأول من أبريل إلى الساعة 3 من يوم 5 أبريل في المناطق الواقعة غرب نهر هوانغبو، وأكدت السلطات أنه خلال هذه الفترة، ستكون المناطق ذات الصلة معزولة.

20 ألف عامل طبي منذ بداية الأزمة

جدير بالذكر أن السلطات المحلية استدعت أكثر من 20 ألف عامل طبي إلى مدينة شنغهاي حتى الآن، توافدوا من مقاطعتي جيانغسو وتشجيانغ المجاورتين لمدينة شنغهاي، وسجلت حالات الإصابة يوم أمس 8581 حالة دون ظهور أعراض إضافة إلى 425 حالة مؤكدة مع ظهور أعراض.