أسعار السمك البلطي اليوم الأحد 29 مايو في الأسواق المحلية

كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار السمك البلطي اليوم الأحد 29 مايو الحالي، إذ يفضل البعض تناول تلك النوعية من أسماك البحر في بداية الأسبوع ليمنح الجسم الكثير من العناصر المفيدة لصحة الجسم بوجه عام، كما أنّه مصدر غني بالبروتين ذو الجودة العالية وقليل الدهون، فضلا عن احتوائه على الكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم .

وللمهتمين، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي أسعار السمك البلطي وباقي الأنواع الأخرى من أسماك البحر، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار السمك البلطي

ووفق جولة «الوطن» في الأسواق، فإنّ أسعار السمك البلطي لم تشهد ارتفاعا، بل مستقرة منذ أخر انخفاض شهدته في الأسعار الأسبوع الماضي، وجاءت كما يلي:

أسعار الأسماك في الأسواق

- سعر سمك المكرونة الصغيرة يتراوح بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك المكرونة السويسي الكبيرة يتراوح بين 60 و110 جنيهات للكيلو.

- سعر سمك الثعابين البلدي يتراوح بين 100 و120 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك البلطي يتراوح بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الكابوريا أيضًا يُحدد حسب الحجم بين صغير ووسط وكبير 40-60-80-100 جنيه.

- سعر كيلو سمك السبيط يتراوح بين 100 و170 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الفيليه البلطي يتراوح بين 80 و120 جنيهًا للكيلو.

- قشر بياض بلدي، سجل الكيلو بين 80 و100 جنيه.

- سمك السردين، يختلف سعره حسب الحجم ويبدأ من 20-30 حتى 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك البوري يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الجمبري، يختلف حسب الحجم بين صغير ووسط وكبير، وتبدأ أسعاره من 90 - 120-140-160-180- 250 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الجمبري الجامبو يتراوح بين 300 و400 جنيه للكيلو.