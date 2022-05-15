أسعار السمك البلطي اليوم الأحد 15 مايو في الأسواق والمحلات

أُعلن في سوق العبور للخضار والفاكهة والأسماك عن أسعار السمك البلطي اليوم الأحد 15 مايو، حيث كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعاره في الأسواق والمحلات الشعبية، فالغالبية العمظمى تفضل تناول الأسماك بكافة أنواعها يوم الأحد من كل أسبوع، فضلا عن تفضيل البعض تناوله في إجازة يوم الجمعة .

ووفقا لعبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة، فإن أسعار الأسماك الشعبية كالبلطي وغيرها سجلت استقرارًا بسبب زيادة الطلب مقارنة بالأيام الماضية.

واليوم الأحد 15 مايو، تقدم «الوطن» الأسعار المعتمدة لـ الأسماك ومنها أسعار السمك البلطي في سوق العبور، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، وتفاصيل الأسعار كالأتي:

أسعار السمك البلطي اليوم

وفي أسواق الجملة والتجزئة، سجلت القيمة النقدية لـ أسعار السمك البلطي اليوم استقرارا سعريا رغم ارتفاع الطلب، حيث شهدت الأسواق انتعاشة كبيرة تزامنا مع انقضاء شهر الصيام وفترة ما بعد إجازة عيد الفطر.

- سعر كيلو البلطي رقم 1 تراوح بين 40 - 45 جنيهًا.

- سعر البلطي الشعبي رقم 2 تراوح بين 27 - 35 جنيهًا.

- سعر الفيليه البلطي يتراوح بين 30 إلى 130 جنيهًا.

- سعر قشر بياض تراوح من 90 - 110 جنيهات للكيلو.

- سعر البوري رقم 1 تراوح من 65 إلى 75 جنيهًا.

- سعر البوري رقم 2 يباع 48 - 60 جنيها.

- سعر بياض أملس 1 (بلدي) 70 - 110 جنيهات.

- سعر الجمبري المجمد يباع 90 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري الجامبو يباع تراوح بين 400 إلى 440 جنيهًا.

- سعر قاروص لوت يباع 60 - 140 جنيها.

- سعر موزة تباع بسعر يتراوح 50 - 56 جنيها للكيلو.

- سعر مازليا كشر يباع 30 - 50 جنيها.

- سعر وقار يباع يتراوح بين 90 - 110 جنيهات.