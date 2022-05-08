أسعار السمك البلطي اليوم الأحد 8 مايو في الأسواق والمحلات

كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار السمك البلطي اليوم وباقي أنواع الأسماك الأخرى، فالغالبية العظمي من المستهلكين يفضلون تناول اللحوم بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، حيث كثر تناول اللحوم البيضاء والحمراء بجميع أنواعها ومشتقاتها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد في التقرير التالي أسعار السمك البلطي اليوم والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

أسعار السمك البلطي

سجلت القيمة النقدية لـ أسعار السمك البلطي اليوم استقرارا سعريا في أسواق الجملة والتجزئة، رغم ارتفاع الطلب، حيث شهدت الأسواق انتعاشة كبيرة تزامنا مع انقضاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

- سعر الفيليه البلطي يتراوح بين 30 إلى 130 جنيهًا.

- سعر قشر بياض تراوح من 90 - 110 جنيهات للكيلو.

- سعر كيلو البلطي رقم 1 تراوح بين 40 - 45 جنيهًا.

- سعر البلطي الشعبي رقم 2 تراوح بين 27 - 35 جنيهًا.

- سعر البوري رقم 1 تراوح من 65 إلى 75 جنيهًا.

- سعر البوري رقم 2 يباع 48 - 60 جنيها.

- سعر بياض أملس 1 (بلدي) 70 - 110 جنيهات.

- سعر مازليا كشر يباع 30 - 50 جنيها.

- سعر وقار يباع يتراوح بين 90 - 110 جنيهات.

- سعر الجمبري المجمد يباع 90 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري الجامبو يباع تراوح بين 400 إلى 440 جنيهًا.

- سعر قاروص لوت يباع 60 - 140 جنيها.

- سعر موزة تباع بسعر يتراوح 50 - 56 جنيها للكيلو.

أسباب ارتفاع المبيعات في الأسواق

واستقرت الأسماك الشعبية التي يقبل عليها الطبقات المتوسطة، والتي تتناسب مع قدرتهم الشرائية، بسبب ارتفاع المبيعات بسبب زيادة الطلب مقارنة بالأيام الماضية، وفقا لـ عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة.