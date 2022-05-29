شيرين عبد الوهاب في مواجهة حسام حبيب.. «رجعوا ولا مرجعوش»

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، بسبب أزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب، حيث أنها ردت للمرة الأولى على تأكيد عودتها إلى طليقها مرة أخرى ونفت هذا الأمر رغم تأكيده، وهو الأمر الذي وضع الجمهور في حيرة.

وكان الجمهور قد تفاجأ منذ أسبوع تقريبا ببلاغ مقدم من قبل الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد طليقها الفنان حسام حبيب بالاعتداء عليها، وبالفعل تم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه وهو الأمر الذي نفاه كليا أن يكون قد حاول أن يعتدي عليها هي أو بناتها.

حسام حبيب يؤكد عودته لشيرين عبد الوهاب

ولكن خلال التحقيق مع الفنان حسام حبيب فجر مفاجأة قلبت الموازين، وهي أنه كان قد رد الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى عصمته بعد أسبوعين فقط من الانفصال، أي أنهما زوجين الآن رغم نفي شيرين لهذا الأمر عدة مرات، وأنه كان متواجدا في منزلها بحكم زواجهم، وهذا قد أكده لنا المحامي جميل سعيد، محامي «حبيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ليس هذا فحسب، ولكنه قال إن «حسام» خلال التحقيقات أوضح أنه ردها شفهيا بحضور أربعة شهود، من بينهم مديرة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب سارة الطباخ والسواق الخاص بها وأحد المسؤولين في شركة روتانا وشخص رابع، وحينها التزمت شيرين الصمت.

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لحسام حبيب

ودخلت أمس، الفنانة شيرين عبد الوهاب، في خاصية اسأل مع الجمهور، فوجه أحد جمهورها سؤالا إليها عن عودتها إلى حسام حبيب قائلا: «انتي حقيقي رجعتي لحسام؟» لترد شيرين قائلة: «أساس الجواز والطلاق الإشهار ولو كنت رجعت كنت هقول».

وبهذه الكلمات أصبح الجمهور الآن في حيرة من أمره، تائها مابين تأكيد الفنان حسام حبيب ونفي الفنانة شيرين عبد الوهاب.