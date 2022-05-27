آخر تطورات قضية جوني ديب وأمبر هيرد.. المحامي: موكلي تعرض للاعتداء المنزلي

اهتمت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم، برصد آخر تطورات قضية جوني ديب وأمبر هيرد، إذ استمعت هيئة المحلفين إلى المرافعات الختامية، اليوم، في دعوى التشهير التي رفعها الممثل الأمريكي الشهير ضد الزوجة السابقة أمبر هيرد، بحسب ما نقلت موقع يو إس إيه توداي الأمريكي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خصوصا ما يتعلق بدعاوى كل طرف.

واستمرت جلسات المحكمة 6 أسابيع تقريبا في قضية جوني ديب ضد زوجته السابقة، واختتمت اليوم المرافعات، حيث ينتظر صدور الحكم في القضية المثيرة للجدل خلال ساعات.

آخر تطورات قضية جوني ديب وأمبر هيرد.. تفاصيل المرافعة أمام هيئة المحلفين

وضمن آخر تطورات قضية جوني ديب وأمبر هيرد، دافعت محامية ديب، كاميل فاسكيز عن نجم فيلم قراصنة القريبي، إذ قالوا إن أمبر هيرد شوهت زوجها السابق وأفسدت سمعته خلال افتتاحية نشرت في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية خلال شهر ديسمبر من عام 2018.

وطلبت «فاسكيز» من هيئة المحلفين، اليوم، «إعادة الحياة» إلى السيد ديب من خلال إدانة زوجته السابقة بالتشهير، كما أخبر الهيئة في المرافعات الختامية أن هيرد «دمرت حياته بإخبار العالم كذباً أنها نجت من العنف المنزلي على يد السيد ديب» الذي كانت تتعرض له.

وقالت كاميل فاسكيز: «هناك معتدي في قاعة المحكمة هذه ، لكنه ليس السيد ديب»، مضيفا: «وهناك ضحية للعنف المنزلي في قاعة المحكمة هذه، لكنها ليست السيدة هيرد»، في إشارة إلى أن جوني ديب هو من تعرض حقيقة للعنف من زوجته، وهو ما سبق وصرح به ديب نفسه.

محامي هيرد يصف جوني ديب بالوحش الذي يسيء لزوجته السابقة

في المقابل، وصف جيه بنجامين روتنبورن محامي أمبر هيرد، جوني ديب بـ«الوحش» الذي لم يسيء فقط إلى زوجته السابقة، ولكن مع هذه الدعوى ، واصل ديب أيضًا حملة تشهير مستمرة أطلقها بعد أن تقدمت هيرد بطلب الطلاق.

وقال المحامي: «في عالم السيد ديب، لا يمكن لامرأة أن تتركه، إذا فعلت ذلك، سيبدأ حملة إذلال عالمية ضدها».