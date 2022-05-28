قضية جوني ديب وامبر هيرد: الحكم النهائي بعد «الويك إند»

استمعت هيئة محلفين بمحكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس، إلى المرافعات الختامية في قضية جوني ديب وامبر هيرد المثيرة للجدل بين نجمي السينما والزوجين السابقين.

ولكن بعد بضع ساعات من المداولات قرروا استئناف عملهم واصدار الحكم النهائي بعد عطلة نهاية الأسبوع «الويك إند» التي توافق يومي السبت والأحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما أكدت جريدة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها.

قضية جوني ديب وامبر هيرد: دعوى تشهير بسبب مقال رأي

وكان ديب قد رفع دعوى تشهير ضد زوجته السابقة بسبب مقال رأي نشرته عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست، أشارت فيه إلى نفسها كشخصية عامة تعرضت للعنف المنزلي على يد جوني ديب. ويدعي ديب، الذي يسعى للحصول على 50 مليون دولار، أن المقال أضر بحياته المهنية، ونفى مزاعم الانتهاكات.

وطالبت هيرد في المقابل بـ 100 مليون دولار من ديب، بعد أن أدلى محامي ديب آدم والدمان بعدة تصريحات في وسائل الإعلام وصف فيها ادعاءاتها بأنها كاذبة.

وقد حظيت قضية جوني ديب وامبر هيرد، التي بدأت في 12 أبريل الماضي، باهتمام وتغطية واسعة النطاق، حتى مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وعمليات إطلاق النار الجماعية المتعددة، التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، وظل الملايين في انتظار الحكم النهائي فيها.

الحكم النهائي في قضية جوني ديب وأمبر هيرد: لا مجال للسجن

وقد حاولت جريدة إيه إس الأمريكية أن تجيب على السؤال حول ما إذا كان يمكن أن يتم الحكم في قضية جوني ديب وإمبر هيرد، بالسجن على أي منهما. وقالت: بغض النظر عن النتيجة، لا توجد فرصة لتلقي جوني ديب أو أمبر هيرد عقوبة بالسجن أو حتى الحصول على تهمة جنائية نتيجة لقرار المحكمة. ذلك لأن القضية الجارية هي محاكمة مدنية وليست قضية جنائية، ولم تتم محاكمة أي من الطرفين بشأن أي تهم جنائية.

وأشارت الجريدة إلى أن عبء الإثبات يختلف اختلافًا كبيرًا بالنسبة لدعوى المدنية مثل قضية جوني ديب وامبر هيرد، فبدلاً من الاضطرار إلى إثبات ارتكاب مخالفة بما لا يدع مجالاً للشك، يتعين على المدعي ببساطة أن يُظهر أن ميزان الاحتمالات في القضية يقف معه وهو الأمر الذي سيحدد الحكم النهائي، بحسب الصحيفة الأمريكية.