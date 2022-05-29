الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة فترة النهار.. والذروة الاثنين «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في ارتفاع درجات الحرارة، موضحةً أن درجة الحرارة العظمى ستكون 37 درجة مئوية، وأجواء شديدة الحرارة في فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد.

الأجواء حارة في فترة النهار على السواحل الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني وليندا عبداللطيف، أنّ الأجواء ستكون حارة في فترة النهار على السواحل الشمالية بسبب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية في أغلب فترات الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس ستكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية في أغلب فترات الليل، لكن بدأنا نشعر بارتفاع طفيف في نسب الرطوبة وهو ما يجعلنا نشعر بارتفاعات درجات الحرارة.

ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون غدا الاثنين

وواصلت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون غدا الاثنين، وأن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 38 درجة مئوية والأجواء ستستمر شديدة الحرارة غدا، وستشهد البلاد انخفاضا طفيفا بداية من الثلاثاء.