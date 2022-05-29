صرف 3.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1152 شابا في الدقهلية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة، ومنها منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، بإجمالي 3 ملايين و870 ألف جنيه لـ3870 عاملا مسجلا، وصرف 57 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ12 عاملا، وصرف 28 ألفا و544 جنيها لـ40 عاملا رعاية صحية، فضلا عن تسجيل 15 عاملا جديدا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

200 فرصة عمل

وأشار الوزير إلى أنّ المديرية عيّنت 1152 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2612 شابا، منهم 15 «قادرون باختلاف»، فضلا عن توفير 200 فرصة عمل.

تفتيش 540 منشأة

وقال أحمد القللي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي، إنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش الدوري والحملات في مجال التفتيش العمالي على 540 منشأة، فضلا عن شن 25 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 4 ندوات توعية، إضافة إلى تلقي 91 شكوى عمالية تم تسوية 2 منها وديا، وإحالة 35 منها للقضاء، و7 لجهات أخرى، وما زالت 40 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

استخراج 1299 شهادة قياس مستوى المهارة

واستخرجت المديرية 1299 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ1299 عاملا على مهن مختلفة، والانتهاء من دورتين تدريبيتين بمراكز التدريب المهني لـ22 متدربا، فضلا عن انتهاء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 10 متدربات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 299 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.