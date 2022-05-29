تواصل فعاليات تدريب المشاركين بالمشروع القومي للدراجات بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرة دراجتك صحتك والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب.

تقديم أوجه الدعم والمساندة لتطوير مراكز الشباب

أكد محافظ الشرقية استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتطوير مراكز الشباب التي ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع بشكل عام‎.‎

استمرار تدريب الشباب والفتيات المشاركين في المشروع القومي للدراجات

ومن ناحيته، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الشرقية إلى استمرار تدريب الشباب والفتيات المشاركين في المشروع القومي للدراجات والمقام تحت شعار «دراجتك صحتك» بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية بقرى ومدن محافظات الجمهورية وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري، في إطار الاهتمام بالمواطنين وتوفير السبل اللازمة لهم لمساعدتهم على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم.

التدريب على ركوب الدراجات الهوائية يتم على أيدى مدربين متخصصين

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن التدريب على ركوب الدراجات الهوائية يتم على أيدى مدربين متخصصين بهدف تشجيع الشباب والفتيات على ممارسة الرياضة، للحفاظ على اللياقة البدنية والصحية كونها تعد وسيلة مواصلات نظيفة لنقل طلاب المدارس والجامعات.