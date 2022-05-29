حبس شاب ابتز طفلة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل بالشرقية

قررت الجهات المختصة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ابتزاز طفلة وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بضبط «محمد . أ»، 21 عاما، طالب، ومقيم بدائرة المركز، وذلك بالتنسيق بين ضباط مباحث المركز وضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للجريمة الإلكترونية بفرع شرق الدلتا.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكان والد طفلة عمرها 13 عاما حرر محضرا بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفرع شرق الدلتا ضد المتهم، وأفاد بأنه حاول ابتزاز ابنته وتهديدها بنشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حصل على صورها من تطبيق «إنستجرام».

وحُرر محضر بالواقعة، وبتكثيف التحريات تم شن مأمورية استهدفت المتهم بعد تحديد مكانه، وتم التحفظ على هاتفه المحمول، وإحالته إلى جهات الاختصاص، والتي أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

انتحار طالبة بعد ابتزازها

وشهدت محافظة الشرقية، خلال الفترة الماضية، واقعة انتحار طالبة بالإعدادية بمركز أولاد صقر، بسبب ابتزازها بصور لها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناولت حبة الغلال السامة ما أدى لوفاتها، فيما اتهمت أسرتها 5 أشخاص، وهم جارتهم وابنتيها وابن شقيقتها وصديقه بابتزازاها ودفعها للانتحار.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى جهات الاختصاص التي قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت أحكاما ضدهم بالحبس بمدد مختلفة.