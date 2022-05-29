كل ما تريد معرفته عن مبادرة أشبال مصر الرقمية.. رابط التسجيل والتفاصيل

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في تفعيل مبادرة أشبال مصر الرقمية، التي تعد منحة مجانية تستهدف ثُقل الطالب من الناحية التكنولوجية، من مرحلة الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي بكل المدارس المصرية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تأهيل وإعداد جيل قادر على مواكبة الآفاق الجديدة في التكنولوجيا، بمقصد تحقيق رؤية مصر الرقمية لمتطلبات سوق العمل في المستقبل.

ويذكر أن هناك تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات الأسواق الرقمية وهي «مؤسسة فودافون مصر»، و«أمازون ويب سرفيسيز»، و«هواوى»، و«مايكروسوفت»، و «في إم وير»، و «ديل تكنولوجيز»، و«جوجل»، و«IBM»، و«فاليو»، و«سيسكو»، وتعد تكلفة تلك المبادرة 25 مليون دولار، وللتسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية من «هنــــا»

الشروط المطلوبة للتقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية

- على المتقدم وجود الرغبة الحقيقية في التعلم.

- المتقدم يكون مصري الجنسية.

- عمره من 12 حتى 17 عام.

- المتقدم يكون مقيد في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية التجريبية.

- على المتقدم أن يكون متفوقًا في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بنسبة 90% كحد أدني.

- توقيع ولي أمر المتقدم على ملحق إقرار بالتزام وانتظام نجله للحضور في المبادرة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية

- صورة شخصية للطالب المتقدم.

- 2 ملف «بي دي اف» يتضمنا «شهادة ميلاد المتقدم، وبيان الدرجات العام للعام الدراسي الماضي 2020/2021 أو الحالي معتمد من المدرسة فقط، والرقم القومي لولي الأمر، وإقرار التزام وانتظام الطالب للحضور في المبادرة».

وتهدف مبادرة أشبال مصر الرقمية إلى تدريب الطلاب على المسارات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والروبوت، والفنون الرقمية، وإدارة الوقت، وبناء الفريق، ورفع التوعية البيئية، والتنمية المستدامة، والعمل الحر كريادة الأعمال.